In Spagna 51 morti e numerosi dispersi per il maltempo, Sanchez: “Emergenza non è finita” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I soccorritori starebbero ancora cercando numerosi dispersi, per cui si ipotizza che il numero delle vittime possa aumentare; nella Regione di Valencia è prevista per oggi un'allerta rossa a causa delle piogge incessanti L'articolo In Spagna 51 morti e numerosi dispersi per il maltempo, Sanchez: “Emergenza non è finita” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - In Spagna 51 morti e numerosi dispersi per il maltempo, Sanchez: “Emergenza non è finita” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I soccorritori starebbero ancora cercando, per cui si ipotizza che il numero delle vittime possa aumentare; nella Regione di Valencia è prevista per oggi un'allerta rossa a causa delle piogge incessanti L'articolo In51per il: “non è” proviene da Il Difforme.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Maltempo in Spagna: 51 morti a Valencia e diversi dispersi; Alluvione a Valencia: almeno 50 morti a causa delle inondazioni; Cambiamento climatico, 51 morti nella regione di Valencia per le piogge torrenziali: “Anche 4 bambini; Maltempo in Spagna, almeno 51 morti per le piogge torrenziali; Alluvioni in Spagna, almeno 51 morti a Valencia e decine di dispersi. Le autorità: «Situazione senza precedenti»; Spagna, Valencia in ginocchio per l’alluvione: almeno 51 morti, centinaia i dispersi; Leggi >>>

Almeno 51 morti in Spagna per le piogge torrenziali

(ansa.it)

E' salito a 51 il numero delle vittime delle piogge torrenziali nella provincia di Valencia, secondo i dati ufficiali diffusi dalla Comunità Valenziana ripresi dalla radio Cadena Ser. Si tratta di un ...

Alluvione Spagna, Valencia travolta dalle inondazioni: «Almeno 51 morti». Molti dispersi, nessun italiano tra le vittime. «Persone intrappolate come topi»

(msn.com)

È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di Valencia.

Spagna: 51 morti a Valencia e numerosi dispersi a causa del maltempo

(it.euronews.com)

L'Aemet ha inviato un'allerta speciale agli spagnoli invitando alla prudenza di fronte al maltempo estremo che ha raggiunto la penisola questo martedì. La Guardia Civil conferma la morte di 51 persone ...

Alluvione Spagna, Valencia travolta dalle inondazioni: «Almeno 51 morti». Molti dispersi. I video sui social: «L'apocalisse». Nessun italiano tra le vittime

(msn.com)

È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di Valencia.