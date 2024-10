Lortica.it - Il tempo che fugge e la bellezza del “Qui e ora”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il tramonto. Per molti è un momento di, per me è un promemoria malinconico di un’altra giornata scivolata via, come diceva il sergente Lorusso nel bellissimo film “Mediterraneo” di Gabriele Salvatores. Dopo l’inevitabile sospiromi chiedo sempre: l’ho spesa bene questa giornata? È il mio proposito quotidiano, appena apro gli occhi. E spesso mi interrogo se questa sensazione sia legata all’età, alla mancanza di impegni pressanti, o se sia una conseguenza del nostromoderno così veloce e consumistico. Da giovane, le giornate sembravano infinite. Tra i mille impegni, la cura dei miei tre figli, di un marito di 25 anni più grande di me, dei mie tre cani, quattro gatte e acquari, e tutto ciò che riempiva le mie ore, non c’era spazio per pensare alche passava.