Il problema segnalato da una lettrice: "Sulla nazionale fra Pescara e Francavilla mancano fermate e indicazioni degli autobus" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una nostra lettrice, residente nella zona fra Pescara e Francavilla lungo la nazionale adriatica, ci ha scritto per segnalare il problema relativo alla mancanza di fermate e indicazioni degli orari e delle corse dei mezzi del trasporto pubblico:"Volevo fare una riflessione sul problema del Ilpescara.it - Il problema segnalato da una lettrice: "Sulla nazionale fra Pescara e Francavilla mancano fermate e indicazioni degli autobus" Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una nostra, residente nella zona fralungo laadriatica, ci ha scritto per segnalare ilrelativo alla mancanza diorari e delle corse dei mezzi del trasporto pubblico:"Volevo fare una riflessione suldel

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ilda una: "Sullafra Pescara e Francavilla mancano fermate e indicazioni degli autobus"; Segnalazione di una: "A Ursini mille problemi e difficoltà per gli abitanti"; Manca il lettore PDF, salta il concorso pubblico alla Scuoladell’amministrazione: altra prova annullata nel 2022; Caos passaporti: l'Odissea per avere un appuntamento. Il questore: "Nel post Covid si è tornati a viaggiare. La Brexit ha aumentato le richieste"; IT-Alert a Roma e nel Lazio, problemi con messaggio di test: perché non è arrivato e non ha suonato; MayDay - Sottoscrive con Plenitude un’offerta luce e gas vantaggiosa ma se ne trova una molto più costosa; Leggi >>>

Lucera: Ritardi nell’integrazione scolastica, la denuncia di una lettrice

(lucerabynight.it)

Una lettrice di Lucerabynight, con anni di esperienza nel lavoro con bambini diversamente abili, ha sollevato una questione urgente che riguarda ...

Problema: è spesso un ostacolo (che è sempre un problema)

(corriere.it)

Origine e destino parallelo di queste parole sorelle nel significato ma dalle possibilità molto diverse ...

Problemi al sistema Sogei, sanità rallentata: “Saltano le ricette elettroniche e le prenotazioni degli esami”

(repubblica.it)

Regioni e medici di famiglia segnalano le difficoltà che sta avendo la rete gestita dalla società del Mef con la quale si fanno anche le prescrizioni di farmaci ...

Inchiesta dossieraggi, a che punto siamo con la cybersecurity in Italia?

(startmag.it)

Mayer: "La consapevolezza della rilevanza politica della Cybersecurity è rimasta di nicchia e purtroppo non si è diffusa nella Pa" in Italia ...