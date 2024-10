Il Lecce ritrova il sorriso, battuto 1-0 il Verona (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lecce (ITALPRESS) – Il Lecce supera 1-0 il Verona nel match del Via del Mare valevole per la decima giornata del campionato di Serie A: decide la contesa un gol di Patrick Dorgu (al quale in precedenza erano state annullate altre due reti). La formazione ospite parte subito forte con un lancio di Lazovic a cercare Serdar, che per poco non raggiunge la sfera. Al 12? è lo stesso Serdar ad andare alla conclusione dalla distanza, conquistando un calcio d’angolo in seguito alla deviazione di Baschirotto. Tre minuti più tardi i giallorossi vanno a un soffio dal vantaggio con Gaspar, che con un colpo di testa centra un clamoroso palo. Al 21? gli uomini di Luca Gotti vanno a segno con Dorgu ma il gol successivamente viene annullato da Mariani per un fallo dell’esterno offensivo su Tchatchoua. Unlimitednews.it - Il Lecce ritrova il sorriso, battuto 1-0 il Verona Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Ilsupera 1-0 ilnel match del Via del Mare valevole per la decima giornata del campionato di Serie A: decide la contesa un gol di Patrick Dorgu (al quale in precedenza erano state annullate altre due reti). La formazione ospite parte subito forte con un lancio di Lazovic a cercare Serdar, che per poco non raggiunge la sfera. Al 12? è lo stesso Serdar ad andare alla conclusione dalla distanza, conquistando un calcio d’angolo in seguito alla deviazione di Baschirotto. Tre minuti più tardi i giallorossi vanno a un soffio dal vantaggio con Gaspar, che con un colpo di testa centra un clamoroso palo. Al 21? gli uomini di Luca Gotti vanno a segno con Dorgu ma il gol successivamente viene annullato da Mariani per un fallo dell’esterno offensivo su Tchatchoua.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il Lecce ritrova il sorriso, battuto 1-0 il Verona; Il Lecce ritrova il sorriso, battuto 1 - 0 il Verona; Scossa di magnitudo 3.7 con epicentro sulla costa anconetana; Tennis: Torneo Parigi-Cercy. Sinner non ci sarà per un virus intestinale; Una perla di Zemura illumina l'Udinese, Runjaic ritrova il sorriso e la vittoria: Lecce in difficoltà; Le pagelle dei giallorossi in Lecce " Hellas Verona: Dorgu da applausi, Banda assist - man, Gaspar il solito muro; Leggi >>>

Il Lecce ritrova il sorriso, battuto 1-0 il Verona

(iltempo.it)

LECCE (ITALPRESS) – Il Lecce supera 1-0 il Verona nel match del Via del Mare valevole per la decima giornata del campionato di Serie A: decide ...

Una perla di Zemura illumina l’Udinese, Runjaic ritrova il sorriso e la vittoria: Lecce in difficoltà

(msn.com)

Zemura illumina l’Udinese con un bellissimo calcio di punizione che regala tre punti ai friulani: Runjaic ritrova il sorriso e la vittoria dopo due sconfitta di fila, il Lecce di Gotti sempre ...

Una perla di Zemura illumina l'Udinese, Runjaic ritrova il sorriso e la vittoria: Lecce in difficoltà

(informazione.it)

L'Udinese ritrova i tre punti superando tra le mura di casa il Lecce grazie alla punizione di Zemura. (TuttoUdinese.it) ...

Inter ritrova il sorriso in Champions League: Stella Rossa battuta 4-0, prima gioia di Taremi

(fanpage.it)

L'Inter ritrova il sorriso in Champions League e conquista i primi tre punti battendo per 4-0 la Stella Rossa nell'esordio europeo casalingo. Dopo il pareggio in casa del Manchester City ...