Il governo punta sulla sicurezza cibernetica: gli interventi del Ministro Ciriani alla Camera (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In un contesto globale caratterizzato da crescenti minacce informatiche, il governo ha messo la cybersicurezza al centro della propria agenda politica. Durante il question time alla Camera, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha illustrato le misure intraprese per rafforzare la protezione delle istituzioni contro gli attacchi informatici. La questione è diventata cruciale alla luce di recenti eventi che hanno messo in luce vulnerabilità significative nel sistema di sicurezza informatica del Paese. L'importanza della cybersicurezza nel panorama attuale Luca Ciriani ha dichiarato che il rafforzamento della cybersicurezza è stato una priorità sin dall'inizio dell'attività governativa.

Inchiesta Milano, Ciriani: rafforzare tutela cyber è priorità governo

Roma, 30 ott. (askanews) – “Fin dall’avvio della propria attività, questo Governo ha ritenuto prioritario il rafforzamento della tutela cyber delle istituzioni. La scarsa sicurezza delle reti informat ...

Ciriani: 'Governo ha rafforzato la tutela cyber delle istituzioni'

"Per la parte di competenza dell'attuale Esecutivo - ha aggiunto Ciriani - sottolineo il lavoro in atto di copertura della pianta organica dell'Agenzia per la sicurezza cibernetica (Acn), cui si è ...

Non solo cybersecurity. Questo governo non ha una strategia sul digitale

Il sistema informatico colabrodo delle pubbliche amministrazioni è solo un esempio di come Meloni trascuri l'innovazione tecnologica. Non c'è un ministro ...

Nuovo protocollo con Inail: il governo punta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro agricoli

"Il Governo è impegnato a migliorare le condizioni di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, introducendo innovazioni tecnologiche e pratiche di prevenzione - ricorda il ministro - Abbiamo ...