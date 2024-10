Ilfattoquotidiano.it - Il Dl Paesi sicuri diventa un emendamento al Dl Flussi. Il ministro Ciriani: “Misure affini”. Boccia (Pd): “Presa in giro al Parlamento”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Per la maggioranza sono provvedimenti, per l’opposizione è il classico gioco delle tre carte. Oggetto del contendere è l’ex dl, quelloto dai giudici di Roma e poi inviato alla Corte di Giustizia Ue dai giudici di Bologna. Oggi la mossa della destra: quel decreto, in esame al Senato, confluirà in unal dlche sarà in esame in Aula alla Camera il prossimo 21 novembre. La decisione è stata comunicata nella odierna conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Per l’opposizione non ci sono dubbi: si tratta di un sotterfugio. Accuse a distanza tra– Pesanti le accuse di Francesco, capogruppo del Pd al Senato, all’uscita da Palazzo Madama: “Ogni volta che la magistratura fa una cosa in linea con lo stato di diritto, il governo reagisce mettendo la museruola. Ora anche al”.