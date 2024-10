Agi.it - Il 2 e 3 novembre open day a Roma per la carta identità elettronica

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) AGI - GliDay dedicati allad'proseguono nel fine settimana del 2 e 3con le aperture straordinarie degli ex Punti informativi turistici del centro che, insieme al nuovo punto di rilascio di via Petroselli 52, saranno attivi sabato e domenica. Lo rende noto un comunicato del comune di. Per poter richiedere lad'in occasione degliDay è sempre obbligatorio l'appuntamento, prenotabile giovedì 31 ottobre, fino a esaurimento delle disponibilità sul sito Agenda Cie del ministero dell'Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di unadi pagamento elettronico e del vecchio documento.