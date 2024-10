Halloween ad Alseno (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre, Alseno si trasforma per festeggiare Halloween con un programma ricco di divertimento per tutte le età!Siete pronti a mettervi in gioco in prove spaventose e insidiose?PROGRAMMA:Dalle ore 17.30 - Dolcetto o Scherzetto tra le vie del paese alla scoperta delle case Ilpiacenza.it - Halloween ad Alseno Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre,si trasforma per festeggiarecon un programma ricco di divertimento per tutte le età!Siete pronti a mettervi in gioco in prove spaventose e insidiose?PROGRAMMA:Dalle ore 17.30 - Dolcetto o Scherzetto tra le vie del paese alla scoperta delle case

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Cosa fare ad Halloween e nel ponte del 1° novembre a Piacenza; Montesilvano si illumina di rosa per la prevenzione del tumore al seno; Tumori al seno, tappa a Latina per il camper mobile della Lilt e Acqua & Sapone: 50 visite in una giornata; Sabrina Salerno e il cancro al seno, il “ritorno alla quotidianità” e lo sfogo: “Piango…; Ottobre rosa: 2 libri sul tumore al seno a confronto; Odysséa Paris 2024, la corsa contro il cancro al seno torna allo Château de Vincennes; Leggi >>>

Halloween ad Alseno

(ilpiacenza.it)

Giovedì 31 ottobre, Alseno si trasforma per festeggiare Halloween con un programma ricco di divertimento per tutte le età! Siete pronti a mettervi in gioco in prove spaventose e insidiose?

Halloween 2024 nelle Marche, tanti appuntamenti da non perdere

(ilrestodelcarlino.it)

Spettacoli, musica e itinerari per grandi e piccini. Ecco le proposte nella nostra regione per la festa più spaventosa dell'anno ...

Halloween in Emilia Romagna: cosa fare nel fine settimana più spaventoso dell'anno

(ilrestodelcarlino.it)

Tanti appuntamenti in regione per grandi e bambini, tra mercatini, visite guidate e laboratori. Ce n'è davvero per tutti i gusti ...

Halloween ad Alassio: un pomeriggio di magia e divertimento

(ligurianotizie.it)

Halloween ad Alassio: un pomeriggio di magia e divertimento in piazza della Libertà, per le vie della città e in Biblioteca ...