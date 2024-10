Isaechia.it - Grande Fratello, Shaila attacca Javier: “È un diavolo, che paura!”. Gessica Notaro la asfalta

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ormai sembra sempre più forte la passione che unisceGatta e Lorenzo Spolverato. Dopo essere stati al Gran Hermano ed essere rientrati durante la messa in onda di lunedì sera al, i due gieffini si sono trovati la Casa un po’ “contro”. Tra questi sicuramenteMartinez che ha subito preso le distanze dalla Gatta, mettendo un punto al loro rapporto. E proprio ieri mattina l’ex Velina si è così sfogata con le Non è la Rai come riportato da Biccy.it: Come mai mi sono avvicinata così tanto ad? Questo è un meccanismo che ho da bambina, pure con i miei genitori, di non deludere le aspettative. Io sapevo che a voi piacevaio non volevo deludervi. Mi sono sentita un po’ Se volete la verità è questa. Io mi sono un po’ sforzata e mi forzavo ad andare avanti.pure, mamma che schifo, che schifo, poco coraggio.