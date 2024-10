Grande Fratello, incidente inaspettato nella casa: un concorrente perde un dente (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un evento inaspettato e curioso ha interrotto la normale routine nella casa del Grande Fratello 25. Clayton Norcross, noto attore, ha vissuto un incidente alquanto particolare mentre si trovava in cucina con alcuni dei suoi coinquilini, tra cui Enzo Paolo Turchi, Alex Garcia e Helena Prestes. Durante una tranquilla conversazione, Norcross ha improvvisamente smesso di parlare, notando qualcosa di strano in bocca. Dopo aver masticato perplesso, si è infilato due dita in bocca, togliendo il dente rotto. La reazione dei compagni di casa è stata immediata e il video è diventato rapidamente virale. Ecco i dettagli di questa inaspettata vicenda che ha movimentato la giornata nella casa. Grande Fratello 25: la dinamica dell’incidente in cucina L’incidente di Clayton Norcross si è svolto nella cucina della casa del Grande Fratello, sotto gli occhi dei compagni di avventura. Anticipazionitv.it - Grande Fratello, incidente inaspettato nella casa: un concorrente perde un dente Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un eventoe curioso ha interrotto la normale routinedel25. Clayton Norcross, noto attore, ha vissuto unalquanto particolare mentre si trovava in cucina con alcuni dei suoi coinquilini, tra cui Enzo Paolo Turchi, Alex Garcia e Helena Prestes. Durante una tranquilla conversazione, Norcross ha improvvisamente smesso di parlare, notando qualcosa di strano in bocca. Dopo aver masticato perplesso, si è infilato due dita in bocca, togliendo ilrotto. La reazione dei compagni diè stata immediata e il video è diventato rapidamente virale. Ecco i dettagli di questa inaspettata vicenda che ha movimentato la giornata25: la dinamica dell’in cucina L’di Clayton Norcross si è svoltocucina delladel, sotto gli occhi dei compagni di avventura.

