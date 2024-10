Gobbi (Pd) difende il commercio locale: "Il nemico è nell'online, serve cambio culturale per dirottare le risorse dove servono" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Bisogna permettere alle attività commerciali di prossimità di fare finalmente sistema, intercettando un pubblico che oggi ha cambiato inevitabilmente le proprie abitudini. Bisogna dirottare le risorse dove realmente servono, facendo anzitutto uno switch culturale". Simone Gobbi, candidato alle Riminitoday.it - Gobbi (Pd) difende il commercio locale: "Il nemico è nell'online, serve cambio culturale per dirottare le risorse dove servono" Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Bisogna permettere alle attività commerciali di prossimità di fare finalmente sistema, intercettando un pubblico che oggi ha cambiato inevitabilmente le proprie abitudini. Bisognalerealmente, facendo anzitutto uno switch". Simone, candidato alle

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Gobbi (Pd) difende il commercio locale: "Il nemico è nell'online, serve cambio culturale per dirottare le risorse dove servono"; Leggi >>>

Alluvione, Gobbi (PD): “Serve una nuova legge regionale per affrontare le sfide del cambiamento climatico”

(chiamamicitta.it)

Simone Gobbi, candidato consigliere alle regionali tra le file del Pd, pone l’accento sull’importanza del ... compreso il piano nazionale di difesa idrogelogica, sono certamente la risposta più ...

Alluvione, Gobbi (PD): "Serve una nuova legge regionale per affrontare le sfide del cambiamento climatico"

(informazione.it)

I magistrati della Procura di Ravenna indagano sull’ultima alluvione e sulle eventuali responsabilità dei danni che ha provocato. Dopo il fascicolo aperto per far luce su cosa accadde durante ...

Chi difende l'ambiente viene ucciso

(unimondo.org)

In Honduras chi difende l'ambiente ed il territorio viene ucciso, represso e attaccato. I numeri non sono come quelli della Colombia, dove, nel solo 2024, sono oltre 1700 gli omicidi di attiviste e ...

Birra - Produzione e Commercio

(virgilio.it)

Birra - produzione e commercio a Terrassa Padovana Birra - produzione e commercio a Cartura Birra - produzione e commercio a Tribano Birra - produzione e commercio a San Pietro Viminario Birra - ...