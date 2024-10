Giappone: economia in graduale ripresa in contesto di stagnazione (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tokyo, 30 ott. (Adnkronos/Xinhua) - Il governo Giapponese conferma la sua valutazione secondo cui l'economia del paese si sta riprendendo gradualmente, anche se in alcune aree permane ancora la stagnazione. Nel suo rapporto economico mensile di ottobre, il gabinetto ha osservato tendenze contrastanti nella spesa dei consumatori. Sebbene i salari minimi più alti in ottobre abbiano avuto un'influenza positiva, i continui aumenti dei prezzi dei prodotti alimentari e di altri beni stanno spingendo i consumatori a tagliare, con il risultato di una prospettiva cauta secondo cui la spesa dei consumatori "sta mostrando segni di ripresa, ma con una certa stagnazione". Liberoquotidiano.it - Giappone: economia in graduale ripresa in contesto di stagnazione Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tokyo, 30 ott. (Adnkronos/Xinhua) - Il governose conferma la sua valutazione secondo cui l'del paese si sta riprendendo gradualmente, anche se in alcune aree permane ancora la. Nel suo rapporto economico mensile di ottobre, il gabinetto ha osservato tendenze contrastanti nella spesa dei consumatori. Sebbene i salari minimi più alti in ottobre abbiano avuto un'influenza positiva, i continui aumenti dei prezzi dei prodotti alimentari e di altri beni stanno spingendo i consumatori a tagliare, con il risultato di una prospettiva cauta secondo cui la spesa dei consumatori "sta mostrando segni di, ma con una certa".

