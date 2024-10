Franco Pardal è morto in un incidente stradale: aveva 20 anni, calcio argentino in lutto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Franco Pardal, giovane calciatore argentino del Tristàn Suarez si è schiantato con la propria auto contro un muro all'altezza di un passaggio a livello nella notte di martedì 29 ottobre. Trasportato d'urgenza in ospedale è morto poco dopo a seguito delle ferite riportate nell'impatto. Fanpage.it - Franco Pardal è morto in un incidente stradale: aveva 20 anni, calcio argentino in lutto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), giovane calciatoredel Tristàn Suarez si è schiantato con la propria auto contro un muro all'altezza di un passaggio a livello nella notte di martedì 29 ottobre. Trasportato d'urgenza in ospedale èpoco dopo a seguito delle ferite riportate nell'impatto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:in unstradale: aveva 20 anni, calcio argentino in lutto; Calcio argentino in lutto:a 20 anni, difensore del Tristan Suarez; Argentina in lutto: èin un, aveva solo 20 anni; Tragedia in Argentina: il giovane difensoreperde la vita in un

Franco Pardal è morto in un incidente stradale: aveva 20 anni, calcio argentino in lutto

(fanpage.it)

Franco Pardal, giovane calciatore argentino del Tristàn Suarez si è schiantato con la propria auto contro un muro all'altezza di un passaggio a livello ...

Argentina in lutto: è morto in un incidente, aveva solo 20 anni

(calciomercatoweb.it)

Ha scosso l'intero mondo del calcio e soprattutto l'Argentina, la notizia legata al giovane calciatore morto in un incidente.

Argentina, calcio in lutto: morto a 20 anni Pardal del Tristan Suarez

(ilovepalermocalcio.com)

Una tremenda notizia ha sconvolto il calcio argentino in queste ore. Franco Pardal, calciatore del Tristan Suárez (club di seconda serie), è morto ieri in un incidente stradale nella località di Monte ...

Tragedia in Argentina: il giovane difensore Pardal perde la vita in un incidente

(derbyderbyderby.it)

Un grave lutto ha colpito il calcio argentino. Franco Pardal, promettente giovane del Tristan Suárez, club di seconda divisione, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella cittadina di ...