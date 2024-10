Federica Petagna parla di Alfonso al GF e gli lancia una stoccata: “Non è sincero” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Poco alla volta Federica Petagna sta entrando nel vivo del gioco del Grande Fratello e si sta ambientando con gli altri compagni d’avventura. In queste ore, infatti, si è aperta con alcune compagne d’avventura a cui ha fatto delle confessioni sulla fine del rapporto con il suo ex Alfonso D’Apice. Nel farlo, la giovane non ha potuto fare a meno di lanciare una stoccata al ragazzo. Le confessioni di Federica Petagna su Alfonso D’Apice al GF Federica Petagna si è lasciata andare ad uno sfogo con le Non è la Rai in queste ore in cui ha parlato di quanto accaduto tra lei e Alfonso D’Apice. A tal riguardo, la giovane ha spiegato di essere giunta alla conclusione di interrompere la loro relazione dopo ben 8 anni di fidanzamento a seguito di diversi problemi accumulati nel tempo. Tutto.tv - Federica Petagna parla di Alfonso al GF e gli lancia una stoccata: “Non è sincero” Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Poco alla voltasta entrando nel vivo del gioco del Grande Fratello e si sta ambientando con gli altri compagni d’avventura. In queste ore, infatti, si è aperta con alcune compagne d’avventura a cui ha fatto delle confessioni sulla fine del rapporto con il suo exD’Apice. Nel farlo, la giovane non ha potuto fare a meno dire unaal ragazzo. Le confessioni disuD’Apice al GFsi è lasciata andare ad uno sfogo con le Non è la Rai in queste ore in cui hato di quanto accaduto tra lei eD’Apice. A tal riguardo, la giovane ha spiegato di essere giunta alla conclusione di interrompere la loro relazione dopo ben 8 anni di fidanzamento a seguito di diversi problemi accumulati nel tempo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: GF, Federica Petagna, la fine della storia con l'ex Alfonso; Federica Petagna al GF: “Alfonso non mi permetteva costumi sgambati”, ma un video dimostra il contrario; Grande Fratello, Alfonso D’Apice reagisce così all’ingresso della ex Federica Petagna: che frecciatina!; Grande Fratello, Federica Petagna entra nella casa, il gesto prima del suo ingresso spiazza: “Vuole s...; Temptation, Federica e la prima foto di coppia con il tentatore Stefano, prima di entrare al GF; Grande Fratello, Federica Petagna entra nella Casa: la reazione di Alfonso; Leggi >>>

"Grande Fratello", Federica Petagna racconta la fine della sua relazione con Alfonso: "Il problema era il non parlare"

(tgcom24.mediaset.it)

"Grande Fratello", Federica Petagna racconta la fine della sua relazione con Alfonso: "Il problema era il non parlare" ...

Federica Petagna al GF: “Alfonso non mi permetteva costumi sgambati”, ma un video dimostra il contrario

(fanpage.it)

Federica Petagna, nuova concorrente del Grande Fratello, è entrata nella Casa accompagnata da una clip tratta da Temptation Island ...

Federica Petagna al Grande Fratello, ha già dimenticato l’ex/ La reazione social di Alfonso D’Apice

(ilsussidiario.net)

Federica Petagna ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello, per Alfonso D'Apice non prova più nulla, come ha reagito l'ex sui social.

Federica Petagna e l’ultimo gesto di gelosia dell’ex fidanzato Alfonso D’Apice/ “Ha chiamato i miei genitori”

(ilsussidiario.net)

Video Federica Petagna Video Federica Petagna

Federica Petagna e il retroscena sull’ex fidanzato Alfonso D’Apice dopo Temptation Island 2024: “Quando l’ho lasciato…”.