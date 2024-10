Eva Henger dovrà operarsi ancora, il racconto commosso: sua figlia salvata da un incidente mortale (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Vent’anni d’amore tra Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti, che a La Volta Buona hanno raccontato svariati dettagli sulla loro vita insieme. La coppia è stata poi sorpresa da una sorpresa della figlia Jennifer, che è legatissima in particolare alla sua mamma. Eva Henger e Massimiliano Caroletti, primo appuntamento Non si può definire fortunato il primo appuntamento tra Eva Henger e Massimiliano Caroletti, per quanto abbia dato inizio alla loro splendida storia d’amore. Per sorprenderla, lui aveva deciso di prenotare un intero ristorante. Si sono così ritrovati da soli nel locale. Lei ha però pensato che si trattasse di un luogo sconsigliato da tutti, dove si mangiava terribilmente. Ha scoperto soltanto dopo la verità. Caroletti era molto nervoso e ha iniziato a parlare delle sue ex. Dilei.it - Eva Henger dovrà operarsi ancora, il racconto commosso: sua figlia salvata da un incidente mortale Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Vent’anni d’amore tra Evae suo marito Massimiliano Caroletti, che a La Volta Buona hanno raccontato svariati dettagli sulla loro vita insieme. La coppia è stata poi sorpresa da una sorpresa dellaJennifer, che è legatissima in particolare alla sua mamma. Evae Massimiliano Caroletti, primo appuntamento Non si può definire fortunato il primo appuntamento tra Evae Massimiliano Caroletti, per quanto abbia dato inizio alla loro splendida storia d’amore. Per sorprenderla, lui aveva deciso di prenotare un intero ristorante. Si sono così ritrovati da soli nel locale. Lei ha però pensato che si trattasse di un luogo sconsigliato da tutti, dove si mangiava terribilmente. Ha scoperto soltanto dopo la verità. Caroletti era molto nervoso e ha iniziato a parlare delle sue ex.

