Enel, produzione energia a emissioni zero tocca l'84% del totale (Di mercoledì 30 ottobre 2024) E' cresciuta ancora nei primi nove mesi del 2024 la capacita di energia rinnovabile dell'Enel. Secondo i dati operativi al 30 settembre, a livello globale la capacità rinnovabile di gruppo è arrivata a 64,6 GW, in aumento rispetto ai 58,5 GW dei 9 mesi del 2023, mentre la produzione di energia da fonti rinnovabili è aumentata del 13% a parità di perimetro. La produzione di energia elettrica ad emissioni zero del gruppo ha raggiunto così, secondo dati diffuso dal gruppo, l'84% del totale (73%, nei 9 mesi 2023). In Italia la produzione di energia elettrica da rinnovabili è in aumento del 19,8% rispetto ai primi nove mesi dello scorso anno. Il peso delle rinnovabili nel mix energetico ha così toccato il 73,4% della produzione complessiva di Enel in Italia, a fronte del 49,5% dei 9 mesi 2023. Quotidiano.net - Enel, produzione energia a emissioni zero tocca l'84% del totale Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) E' cresciuta ancora nei primi nove mesi del 2024 la capacita dirinnovabile dell'. Secondo i dati operativi al 30 settembre, a livello globale la capacità rinnovabile di gruppo è arrivata a 64,6 GW, in aumento rispetto ai 58,5 GW dei 9 mesi del 2023, mentre ladida fonti rinnovabili è aumentata del 13% a parità di perimetro. Ladielettrica addel gruppo ha raggiunto così, secondo dati diffuso dal gruppo, l'84% del(73%, nei 9 mesi 2023). In Italia ladielettrica da rinnovabili è in aumento del 19,8% rispetto ai primi nove mesi dello scorso anno. Il peso delle rinnovabili nel mix energetico ha cosìto il 73,4% dellacomplessiva diin Italia, a fronte del 49,5% dei 9 mesi 2023.

E' cresciuta ancora nei primi nove mesi del 2024 la capacita di energia rinnovabile dell'Enel. Secondo i dati operativi al 30 settembre, a livello globale la capacità rinnovabile di gruppo è arrivata ...

(Teleborsa) - Nel 2023 Eni (93,7 miliardi di euro) ha superato Enel (92,9 miliardi) in termini di fatturato, conquistando la prima posizione in classifica tra le imprese dell'industria e dei servizi i ...

Ai conti del Comune mancano 50mila euro di introiti provenienti dalla produzione elettrica del bacino di Suviana, ferma per l'incidente ...

Cambio al vertice fra i big nostrani del fatturato. Quarto posto per Stellantis. Sorpresa Panealba fra le aziende più virtuose ...