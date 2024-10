Formiche.net - De Gasperi e non Napoleone. Quale modello per la nuova Ue

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dalle nuove sfide della geopolitica e dell’allargamento, fino alla soluzione dei fronti di guerra; dall’intelligenza artificiale da normare e non subire, alle crisi di settori trainanti come l’automotive. Mai come in questo momento l’Europa è chiamata ad un impegno senza dubbio maggiore, condito dalla necessità di assumere decisioni strategiche e, al contempo, programmare iniziative di medio-lungo periodo su temi centrali, come l’industria, l’ambiente, la geopolitica. Come evitare di commettere gli errori del passato, e soprattutto incontesto politico oltre che leaderistico deve muoversi il vecchio continente? Si tratta di una questione assolutamente dirimente, sia se rapportata ai grandi cambiamenti che l’anno in corso porta in grembo (come lacommissione europea e le elezioni americane) sia se intrecciata con le emergenze dettate dalla contingenza (Kyiv e Gaza).