Dalle soluzioni verdi alla produzione cinematografica: i vincitori del Premio Cambiamenti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Incanto Plant Shop offre soluzioni di verde su misura per interni ed esterni, Resolvi ha sviluppato un software che gestisce i centri di assistenza tecnica di strutture ricettive; Tulpa Studio è un centro di produzione cinematografica, televisiva e audiovisiva con sala posa, noleggio attrezzature Ferraratoday.it - Dalle soluzioni verdi alla produzione cinematografica: i vincitori del Premio Cambiamenti Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Incanto Plant Shop offredi verde su misura per interni ed esterni, Resolvi ha sviluppato un software che gestisce i centri di assistenza tecnica di strutture ricettive; Tulpa Studio è un centro di, televisiva e audiovisiva con sala posa, noleggio attrezzature

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Dalle soluzioni verdi alla produzione cinematografica: i vincitori del Premio Cambiamenti; Napoli città particolarmente vulnerabile agli effetti del cambiamento climatico: le possibili soluzioni; Spreco alimentare: cause e possibili soluzioni; Delta svela soluzioni rivoluzionarie per la produzione intelligente e la mobilità elettrica alla Hannover Messe 2024; Iniziative ecologiche e soluzioni plastic free di Stelle Verdi e hotel della; Soluzioni svizzere per immagazzinare l’energia di domani; Leggi >>>

Soluzioni Basate sulla Natura: Alleati Verdi Contro il Cambiamento Climatico in Irlanda

(dailyexpress.it)

In Irlanda, l'adozione di tali soluzioni si sta espandendo in vari settori, dalla gestione delle acque urbane alla protezione contro le inondazioni ... I bioswales sono aree verdi progettate per ...

Auto elettriche e stop alla produzione e vendita di auto diesel e benzina dal 2035, alla luce del novellato Regolamento UE 2019/631

(filodiritto.com)

Le auto elettriche e lo stop alla commercializzazione di auto diesel e benzina dal 2035, alla luce del novellato Regolamento europeo n. 2019/631 ...

Napoli città particolarmente vulnerabile agli effetti del cambiamento climatico: le possibili soluzioni

(napolitoday.it)

La Commissione Ambiente del Consiglio di comunale di Napoli, presieduta da Carlo Migliaccio, ha incontrato le associazioni per analizzare la proposta di legge di iniziativa popolare "Rigenera". Al cen ...

Saipem: presentata una soluzione per la produzione di idrogeno verde su larga scala utilizzando la tecnologia Nel

(agenzianova.com)

degli appalti e delle costruzioni e che contribuisce attivamente alla transizione energetica, abbia scelto Nel e la nostra tecnologia. Con questa soluzione, stiamo semplificando la produzione su larga ...