Cordignano dedica una mostra ai cento anni della radio in Italia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sabato 2 novembre alle 11 nella sala consiliare del municipio di Cordignano sarà inaugurata la mostra "La radiosempre in onda", organizzata con il patrocinio del Comune di Cordignano e l’impegno e la passione della sezione trevigiana dell’Associazione radioamatori Italiani, del gruppo locale Trevisotoday.it - Cordignano dedica una mostra ai cento anni della radio in Italia Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sabato 2 novembre alle 11 nella sala consiliare del municipio disarà inaugurata la"Lasempre in onda", organizzata con il patrocinio del Comune die l’impegno e la passionesezione trevigiana dell’Associazioneamatorini, del gruppo locale

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Mostra d’arte di Lorenzetto con dedica per Anselmi; Leggi >>>

Mostra AI Art e Classic Art A Confronto

(liquidarte.it)

La Rome Art Week, rassegna annuale dedicata all’arte contemporanea, o?rirà oltre 300 eventi gratuiti in tutta la città, coinvolgendo gallerie, studi d’artista, musei e spazi indipendenti. La mostra AI ...

Mostra Ai Weiwei. Who am I? - Bologna

(cosedicasa.com)

Invitiamo i lettori a verificare l’esattezza delle date e degli orari di svolgimento delle varie manifestazioni, contattando preventivamente gli organizzatori ai numeri di telefono ...

In mostra a Torino la storica spedizione italiana del 1954 al K2 e l’evoluzione dell’alpinismo

(nationalgeographic.it)

Dal 31 ottobre 2024 al 30 marzo 2025 - in occasione dei 70 anni dalla spedizione italiana al K2 - il Museo Nazionale della Montagna di Torino e il Trento Film Festival propongono la mostra Era come an ...

A Mondovì arriva la mostra che Fondazione Crc dedica ai campioni olimpionici

(cuneocronaca.it)

celebra gli atleti e gli allenatori della provincia di Cuneo che negli anni hanno partecipato ai Giochi Olimpici e Paralimpici. Tra le iniziative collaterali, Fondazione CRC propone visite guidate ...