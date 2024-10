Cna premia le start up: "Sono imprese capaci di rivoluzionare i prodotti" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È stata la sala conferenze della Chimar, azienda che fa dell’innovazione e della sostenibilità due fattori chiave della sua attività, il palcoscenico della fase modenese della ottava edizione del prestigioso Premio Cambiamenti, il contest nazionale di Cna che ha l’obiettivo di scoprire, premiare e sostenere le start-up che si Sono distinte per la capacità di coniugare innovazione e tradizione, nel promuovere il territorio e nel rivoluzionare prodotti e processi. imprese, cioè, che stanno contribuendo in modo significativo a plasmare il futuro. Sono state quindici le start-up locali si Sono date appuntamento per presentare le loro attività d’impresa a una giuria composta da imprenditori, esperti e rappresentanti istituzionali. Tra i membri della giuria, il consigliere regionale Luca Sabattini, la docente del dipartimento di Economia di Unimore Giulia Tagliazucchi. Ilrestodelcarlino.it - Cna premia le start up: "Sono imprese capaci di rivoluzionare i prodotti" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È stata la sala conferenze della Chimar, azienda che fa dell’innovazione e della sostenibilità due fattori chiave della sua attività, il palcoscenico della fase modenese della ottava edizione del prestigioso Premio Cambiamenti, il contest nazionale di Cna che ha l’obiettivo di scoprire,re e sostenere le-up che sidistinte per latà di coniugare innovazione e tradizione, nel promuovere il territorio e nele processi., cioè, che stanno contribuendo in modo significativo a plasmare il futuro.state quindici le-up locali sidate appuntamento per presentare le loro attività d’impresa a una giuria composta da imprenditori, esperti e rappresentanti istituzionali. Tra i membri della giuria, il consigliere regionale Luca Sabattini, la docente del dipartimento di Economia di Unimore Giulia Tagliazucchi.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Cna premia le 3 migliori start up ravennati; CNA Firenze premia l'innovazione: Lemons in the room vince il Premio Cambiamenti 2024; Al via il Premio Cambiamenti 2024; Cambiamenti 2024, ultimi giorni per iscriversi al Premio; Refel Solutions e Novac qualificate alla fase nazionale del premio CNA “Cambiamenti”; Premio di mille euro ai dipendenti di Cna. Il segretario Rettore: «Il loro contributo è stato fondamentale»; Leggi >>>

Premio Cambiamenti 2024, le startup della provincia di Trapani che andranno alla selezione regionale

(msn.com)

Sono tre le startup della provincia di Trapani in lizza per la selezione regionale del Premio Cambiamenti 2024, il concorso indetto dalla CNA volto a valorizzare il pensiero innovativo delle imprese i ...

Cna premia le 3 migliori start up ravennati

(ravenna24ore.it)

Nella sala Martini del Mar si è svolta la finale della tappa ravennate del concorso nazionale valorizza la creatività e l’innovazione delle giovani aziende ...

A 4 startup il Premio Cambiamenti di Cna Toscana centro

(ansa.it)

A.Shed srl, Fody Società Benefit srl, Livingon srls e Syllog srl: queste le quattro startup di Prato e Pistoia che si sono aggiudicate i riconoscimenti messi in palio dalla Finale territoriale del Pre ...

Premio cambiamenti 2024 alla Cna di Ragusa, cerimonia di riconoscimenti alle startup

(quotidianodiragusa.it)

Premio cambiamenti 2024, la sede territoriale della Cna di Ragusa ha ospitato la cerimonia di consegna dei riconoscimenti alle startup ...