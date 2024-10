Nonsolo.tv - Chi è Marialuisa Jacobelli, nuova presunta fiamma di Francesco Totti?

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), classe 1992 e figlia del giornalista Xavier, è una figura emergente nel mondo sportivo italiano. Nata a Bergamo, ha debuttato nelle tv locali per poi approdare su Top Calcio 24, Dazn e oggi SportMediaset. Ha costruito una carriera come conduttrice e bordocampista, affiancando altre star dello sport come Diletta Leotta e guadagnando più di 1,5 milioni di follower sui social. Tra i momenti salienti della sua carriera si ricorda anche la partecipazione come tentatrice a Temptation Island nel 2020. Il suo percorso professionale ha recentemente catturato l’attenzione del gossip: le foto pubblicate dal settimanale Gente, che la ritraggono con l’ex capitano della Roma, hanno innescato voci su una lororelazione. I due sono stati fotografati insieme in un hotel di Roma, innescando speculazioni sul loro legame.