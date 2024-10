Cassa integrazione per 700 dipendenti della Abramo customer care (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dal primo novembre settecento dipendenti della Abramo customer care, società che si occupa della gestione di call center, saranno collocati in Cassa integrazione a zero ore. A darne notizia sono stati i commissari che gestiscono l'azienda dopo che nel 2020 ne è stato dichiarato lo stato di crisi. "Con l'approssimarsi della data fissata per la conclusione del programma di cessione realizzato da questa Amministrazione, in costanza della sospensione delle attività operative riferibili ai committenti Tim e Fibercop - affermano i commissari in una nota - con decorrenza primo novembre 2024 i lavoratori appartenenti all'area Operation saranno posti in Cassa integrazione". La crisi della società crotonese é stata determinata dal mancato rinnovo delle commesse garantite da Tim e Fibercop. Quotidiano.net - Cassa integrazione per 700 dipendenti della Abramo customer care Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dal primo novembre settecento, società che si occupagestione di call center, saranno collocati ina zero ore. A darne notizia sono stati i commissari che gestiscono l'azienda dopo che nel 2020 ne è stato dichiarato lo stato di crisi. "Con l'approssimarsidata fissata per la conclusione del programma di cessione realizzato da questa Amministrazione, in costanzasospensione delle attività operative riferibili ai committenti Tim e Fibercop - affermano i commissari in una nota - con decorrenza primo novembre 2024 i lavoratori appartenenti all'area Operation saranno posti in". La crisisocietà crotonese é stata determinata dal mancato rinnovo delle commesse garantite da Tim e Fibercop.

