Casa vacanze di Pinarella Via ai lavori di efficientamento | investimento da 285mila euro

La Casa vacanza di Pinarella di Cervia in provincia di Ravenna, di proprietà dell'amministrazione comunale sarà oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo dell'intervento, del valore di 285mila euro, che, attraverso l'isolamento, il rifacimento della copertura e l'installazione di pannelli fotovoltaici, ha l'obiettivo di contenere il consumo energivoro dell'immobile. La struttura, che da quasi 40 anni, ogni estate, è meta di soggiorni dedicati agli anziani autosufficienti over 60 e a persone con disabilità, vedrà inoltre la messa in sicurezza del frangisole presente.

