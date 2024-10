Calcio a 5, debutto in campionato per l'Under 19 dell’Oleodinamica Forlivese (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Domenica segna una data importante per l’Under 19 dell’Oleodinamica Forlivese, che farà il suo debutto nel campionato regionale. Sotto la guida di mister Alessandro Casadei, al secondo anno alla guida della formazione giovanile, i ragazzi sono pronti a scendere in campo dopo un avvio di stagione Forlitoday.it - Calcio a 5, debutto in campionato per l'Under 19 dell’Oleodinamica Forlivese Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Domenica segna una data importante per l’19, che farà il suonelregionale. Sotto la guida di mister Alessandro Casadei, al secondo anno alla guida della formazione giovanile, i ragazzi sono pronti a scendere in campo dopo un avvio di stagione

