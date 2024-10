Auto distrutta dalle fiamme sulla strada Flaminia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Foligno, 30 ottobre 2024 – Auto a fuoco sulla strada statale Flaminia. Intorno alle 11,15 di stamani, 30 ottobre, una squadra dei vigili del fuoco di Foligno è intervenuta per domare un incendio che ha coinvolto un’Autovettura sulla SS.3 Flaminia in direzione Foligno. L’incidente ha comportato la temporanea chiusura della strada per consentire i rilievi da parte della Polizia stradale. Lanazione.it - Auto distrutta dalle fiamme sulla strada Flaminia Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Foligno, 30 ottobre 2024 –a fuocostatale. Intorno alle 11,15 di stamani, 30 ottobre, una squadra dei vigili del fuoco di Foligno è intervenuta per domare un incendio che ha coinvolto un’vetturaSS.3in direzione Foligno. L’incidente ha comportato la temporanea chiusura dellaper consentire i rilievi da parte della Poliziale.

Auto distrutta dalle fiamme sulla strada Flaminia

L’incidente ha comportato la temporanea chiusura della strada per consentire i rilievi da parte della Polizia Stradale ...

È accaduto in via Cisa Veneta. La conducente ha tentato. di spegnere il fuoco, invano. Traffico deviato su altri percorsi.

La conducente, una ragazza di 30 anni, è riuscita a scendere dal veicolo e mettersi in salvo appena si è accorta del fumo che fuoriusciva dal vano motore ...

Auto va a fuoco sulla statale Flaminia. L'incendio si è sviluppato alle ore 11.15 di mercoledì 30 ottobre, per cause ancora in fase di accertamento, all'interno di un'autovettura che viaggiava in dire ...