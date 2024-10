Ancona, trafuga 120mila euro a familiare inabile: nei guai amministratore di sostegno (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ancona, 30 ottobre 2024 - amministratore di sostegno denunciato per peculato: sequestrati 120mila euro sottratti a un familiare inabile con deficit cognitivi. In azione la guardia di finanza del comando provinciale di Ancona la quale ha portato a termine un’operazione di polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica di Macerata. L’uomo poi denunciato era stato incaricato di gestire il patrimonio di un suo familiare affetto da gravi deficit cognitivi e inabile a gestire autonomamente i propri interessi. Adesso è accusato di aver sottratto oltre 120mila euro dal conto corrente dell'assistito. Le indagini, condotte dai finanzieri della Tenenza di Fabriano, hanno fatto emergere che l’amministratore avrebbe prelevato ingenti somme destinate a garantire il benessere e le cure del familiare, trasferendole sul proprio conto tramite bonifici o prelievi in contanti. Ilrestodelcarlino.it - Ancona, trafuga 120mila euro a familiare inabile: nei guai amministratore di sostegno Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 -didenunciato per peculato: sequestratisottratti a uncon deficit cognitivi. In azione la guardia di finanza del comando provinciale dila quale ha portato a termine un’operazione di polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica di Macerata. L’uomo poi denunciato era stato incaricato di gestire il patrimonio di un suoaffetto da gravi deficit cognitivi ea gestire autonomamente i propri interessi. Adesso è accusato di aver sottratto oltredal conto corrente dell'assistito. Le indagini, condotte dai finanzieri della Tenenza di Fabriano, hanno fatto emergere che l’avrebbe prelevato ingenti somme destinate a garantire il benessere e le cure del, trasferendole sul proprio conto tramite bonifici o prelievi in contanti.

Ancona, al Salesi la Tac 3D grazie a una donazione record: da una signora 120mila euro

ANCONA - Esami più precisi e una contemporanea riduzione ... grazie ad una generosa donazione da 120mila euro effettuata da una signora residente a Falconara. «L’apparecchio – spiega il dottor Giulio ...

Alluvione Ancona, chieste risorse per 51 milioni di euro alla Protezione Civile

La Regione Marche si appresta a chiedere risorse per circa “51 milioni di euro” al Dipartimento di Protezione civile ... in particolare collocati tra Castelferretti, l’Aspio di Ancona e Numana. Dal ...

Alluvione Ancona, danni per “qualche decina di milioni di euro”

in particolare nella zona sud di Ancona e Castelferretti, ma la cifra complessiva dei danni ammonta già a “qualche decina di milioni di euro”. Lo ha riferito, a margine del Consiglio regionale, ...

Guadagna 120mila euro all'anno grazie a un semplice corso, queste competenze le cercano tutti

Scopri come acquisire competenze richieste nel mercato del lavoro e incrementare il tuo reddito annuale. Puoi guadagnare un bel po’ di soldi. Negli ultimi anni, la domanda di competenze ...