Alluvioni in Spagna almeno 70 morti per la peggior goccia fredda del secolo In 8 ore la pioggia di un anno | 3 giorni di lutto nazionale

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono70 le vittime delleche hcolpito la, in particolare Valencia e l’Andalusia, riporta El Paìs. Ma il drammatico numero è destinato a salire mentre proseguono le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di dispersi negli allagamenti provocati dalladell’ultimo. L’aria, al contatto con quella calda e umida del Mediterraneo ha scatenato violenti nubifragi che in alcune zone hscaricato in otto ore lache normalmente cade in un, con picchi di oltre 450 millimetri, ovvero 450 litri d’acqua per metro quadrato di territorio. Alla luce della gravità dell’evento meteorologico, il governo spagnolo ha proclamato tredie promesso aiuti statali ed europei alle zone colpite. A livello, l’agenzia meteorologica Aemet ha emesso un’allerta rossa per la regione di Valencia.