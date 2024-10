Alluvione Valencia, Pablo Marì in campo col lutto al braccio (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La solidarietà per Valencia arriva fino al Gewiss Stadium. Pablo Marì, difensore spagnolo del Monza, è sceso in campo nel match di campionato contro l’Atalanta con la fascia nera al braccio in segno di lutto per la catastrofe che nelle scorse ore ha colpito la sua città natale. La comunità Valenciana, infatti, è stata colpita da un’Alluvione: secondo le prime stime sarebbero 95 le persone decedute. Decine di persone hanno trascorso la notte in macchina, sui tetti dei negozi o intrappolate nei loro veicoli. Alluvione Valencia, Pablo Marì in campo col lutto al braccio SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La solidarietà perarriva fino al Gewiss Stadium., difensore spagnolo del Monza, è sceso innel match di campionato contro l’Atalanta con la fascia nera alin segno diper la catastrofe che nelle scorse ore ha colpito la sua città natale. La comunitàna, infatti, è stata colpita da un’: secondo le prime stime sarebbero 95 le persone decedute. Decine di persone hanno trascorso la notte in macchina, sui tetti dei negozi o intrappolate nei loro veicoli.incolalSportFace.

Un piccolo gesto dinanzi alla tragedia di Valencia : lo firma Pablo Marì, spagnolo del Monza Le tragiche notizie provenienti dalla Spagna non potevano lasciare indifferente il centrale difensivo del ...

Lepore: "Meloni, sull'alluvione mi ha garantito massima disponibilità". Ma scoppia la polemica politica. Fratelli d'Italia: un esposto per omissione di atti d'ufficio Il sindaco di Bologna ha ...

27 Ottobre 2024. Terribile alluvione a Cairo Montenotte (SV). E' esondato in più punti il fiume Bormida, allagando il Paese, come si può vedere nel video qui sopra. L'acqua è arrivata quasi al ...

Vogliamo ringraziare pubblicamente l'autista del taxi PI 05 CO.TA-BO numero 418 che sabato sera durante l’alluvione è riuscito con enormi difficoltà a portare a casa da via Saragozza, ...