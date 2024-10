Al via la stagione teatrale a Francavilla Fontana: appuntamenti fino a marzo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Francavilla Fontana - Da oggi, mercoledì 30 ottobre, si aprono le vendite dei nuovi abbonamenti per la stagione teatrale 2024/25 a Francavilla Fontana, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Puglia Culture. Sarà possibile acquistare gli abbonamenti sino al 21 novembre Brindisireport.it - Al via la stagione teatrale a Francavilla Fontana: appuntamenti fino a marzo Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)- Da oggi, mercoledì 30 ottobre, si aprono le vendite dei nuovi abbonamenti per la2024/25 a, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Puglia Culture. Sarà possibile acquistare gli abbonamenti sino al 21 novembre

Sarà possibile acquistare gli abbonamenti sino al 21 novembre (data del primo spettacolo) al numero di telefono 3514084173 e al Cinema Teatro Italia (Via Santa Cesaria, 16) ogni giovedì dalle ore 18

"Quando abbiamo iniziato a chi con il realismo scettico dell'esperienza ci considerava una meteora destinata a dileguarsi in fretta, rispondemmo con l'incoscienza ingenua e tracotante della giovinezza ...

Per il terzo anno consecutivo, alla direzione artistica c’è Savino Zaba, mentre l’accessibilità agli spettacoli è affidata a Giulia Traversi ...

LATINA – Prenderà il via il 31 ottobre (alle 21) la stagione teatrale del Teatro Comunale D’Annunzio di Latina. Primo protagonista Alessandro Preziosi, regista e attore di ASPETTANDO RE LEAR (adattame ...