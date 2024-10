News.robadadonne.it - Addio all’attrice Teri Garr, la “Inga” di Frankenstein Junior

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), attrice e cantante statunitense nota al pubblico internazionale soprattutto per il ruolo di, la domestica della commedia di Mel Brooks, e dell’amante di Dustin Hoffman in Tootsie, ruolo che le valse una candidatura agli Oscar. La 79enne, come riportato dalla sua addetta stampa, Heidi Schaeffer, è morta martedì scorso a Los Angeles, a causa di complicazioni legate alla sclerosi multipla, di cui soffriva da tempo. Lutto nel mondo del cinema: è morta, a 79 anni, l’attrice #, la mitica- assistente di Gene Wilder - in “#Jr” di Mel Brooks. Era affetta da sclerosi multipla. pic.twitter.