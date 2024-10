Ilgiorno.it - A Monza un’acqua da “7 e mezzo”: la pagella dei rubinetti

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)– BrianzAcque pensa all’intelligenza artificiale per la comunicazione, ma i cittadini preferiscono potersi rapportare con gli uffici e trovare “un umano“ che risponda al telefono. È uno degli elementi emersi dall’indagine di soddisfazione dei clienti Customer satisfaction 2024, presentata ieri. Per il 2025 l’obiettivo dell’azienda è rendere più tecnologica l’attività di relazione con il pubblico, anche in vista di prossime sinergie a responsabilità unificata con aziende di Milano, Varese e Lecco e Como che erogano lo stesso servizio. Infatti l’assemblea dei sindaci ha dato mandato di aggregarsi con altre aziende che operano sul territorio.