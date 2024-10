Volley femminile, Pinerolo regola Perugia in Serie A1: Smarzek e Sorokaite sugli scudi (Di martedì 29 ottobre 2024) Pinerolo ha sconfitto Perugia per 3-1 (25-19; 25-20; 23-25; 25-18) nell’anticipo della quinta giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le piemontesi si sono imposte di fronte al proprio pubblico e hanno conquistato la seconda vittoria stagionale dopo quella firmata dieci giorni fa nel derby con Cuneo, agganciando così Firenze e Bologna al settimo posto in classifica. Le umbre sono invece incappate nella sesta battuta d’arresto consecutiva e restano al penultimo posto. Pinerolo ha dominato il primo e il secondo set, mentre nella terza frazione si è trovato sotto per 2-6, 9-14 e 14-17. Con le spalle al muro le padrone di casa sono riuscite a ribaltare la situazione e si sono portate sul 20-18, ma nella volata finale hanno subito il rientro delle ospiti e la partita è così andata al quarto set. Oasport.it - Volley femminile, Pinerolo regola Perugia in Serie A1: Smarzek e Sorokaite sugli scudi Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024)ha sconfittoper 3-1 (25-19; 25-20; 23-25; 25-18) nell’anticipo della quinta giornata dellaA1 di. Le piemontesi si sono imposte di fronte al proprio pubblico e hanno conquistato la seconda vittoria stagionale dopo quella firmata dieci giorni fa nel derby con Cuneo, agganciando così Firenze e Bologna al settimo posto in classifica. Le umbre sono invece incappate nella sesta battuta d’arresto consecutiva e restano al penultimo posto.ha dominato il primo e il secondo set, mentre nella terza frazione si è trovato sotto per 2-6, 9-14 e 14-17. Con le spalle al muro le padrone di casa sono riuscite a ribaltare la situazione e si sono portate sul 20-18, ma nella volata finale hanno subito il rientro delle ospiti e la partita è così andata al quarto set.

Volley femminile, Pinerolo regola Cuneo nell’anticipo di Serie A1: Smarzek e Sorokaite sugli scudi

Pinerolo ha sconfitto Cuneo per 3-1 (25-23; 19-25; 25-18; 25-23) nell'anticipo della terza giornata della Serie A1 di volley femminile. Affermazione ...

Volley A1 femminile, la Wash4Green Pinerolo vuole sbloccare la sua classifica

La Wash4Green Pinerolo non ha sfigurato contro una delle candidate allo scudetto. Non sono arrivati punti in classifica, ma la prestazione c'è stata eccome. E adesso arriva il momento della ...

Volley A1 femminile la gallery di Novara- Pinerolo

Informazione al servizio della comunità e per essere comunità, da sempre questo è lo stile inconfondibile de L'Eco del Chisone. Vogliamo offrire un giornalismo che sia presidio di cittadinanza e di ...

Volley A1 femminile, Pinerolo fa suo il derby con un bel 3-1 ai danni del Cuneo

Informazione al servizio della comunità e per essere comunità, da sempre questo è lo stile inconfondibile de L'Eco del Chisone. Vogliamo offrire un giornalismo che sia presidio di cittadinanza e di ...