Voi preparatevi Oroscopo Paolo Fox novembre quali sono i segni migliori del mese E quali no

(Di martedì 29 ottobre 2024) Arrivato l’atteso momento, infattiFox ha annunciato l’di2024 soffermandosi in maniera consistente segno per segno. L’astrologo ha iniziato con l’Ariete: ci saranno dei periodi di crescita e cambiamento in particolare sotto l’aspetto sentimentale. Spazio ad una comunicazione vera e aperta per lasciarsi alle spalle problemi amorosi. Per i single potrebbe essere l’occasione giusta per trovare l’anima gemella. Inoltre, bisognerà prendere delle decisioni importanti per il futuro.Fox è poi passato al segno Toro, infatti parlando dell’diha detto che ci saranno delle sfide fondamentali sia a lavoro che in amore. Importantissimo essere empatici per superare i problemi di coppia e possibilità di nuovi incontri per i single. Bene anche l’aspetto riguardante la salute, ma ci saranno alti e bassi a lavoro e nelle relazioni intime.