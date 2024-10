VIDEO Milan-Napoli 0-1, Lukaku gela San Siro: Anguissa inventa, Big Rom non perdona (Di martedì 29 ottobre 2024) L’attaccante belga ha sbloccato il match dopo soli 5 minuti con una conclusione chirurgica sul primo palo Il Napoli colpisce a freddo il Milan a San Siro. Bastano appena 5 minuti agli azzurri per portarsi in vantaggio grazie alla coppia Anguissa–Lukaku. L’azione del gol nasce da una giocata illuminante di Frank Anguissa, che taglia in due la difesa rossonera con un passaggio millimetrico. Big Rom si avventa sul pallone, vince il duello fisico con Pavlovic e con il sinistro fulmina Maignan sul primo palo. Un gol che evidenzia ancora una volta le qualità del centrocampista camerunense e la freddezza dell’attaccante belga, sempre più leader tecnico di questo Napoli. La rete conferma anche il feeling crescente tra i due giocatori, già protagonisti nelle ultime uscite degli azzurri. Di seguito il VIDEO del gol che ha sbloccato Milan-Napoli. Napolipiu.com - VIDEO Milan-Napoli 0-1, Lukaku gela San Siro: Anguissa inventa, Big Rom non perdona Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di martedì 29 ottobre 2024) L’attaccante belga ha sbloccato il match dopo soli 5 minuti con una conclusione chirurgica sul primo palo Ilcolpisce a freddo ila San. Bastano appena 5 minuti agli azzurri per portarsi in vantaggio grazie alla coppia. L’azione del gol nasce da una giocata illuminante di Frank, che taglia in due la difesa rossonera con un passaggio millimetrico. Big Rom si avventa sul pallone, vince il duello fisico con Pavlovic e con il sinistro fulmina Maignan sul primo palo. Un gol che evidenzia ancora una volta le qualità del centrocampista camerunense e la freddezza dell’attaccante belga, sempre più leader tecnico di questo. La rete conferma anche il feeling crescente tra i due giocatori, già protagonisti nelle ultime uscite degli azzurri. Di seguito ildel gol che ha sbloccato

Milan - Napoli 0-2 al 45': gli azzurri chiudono il primo tempo sullo 0-2 grazie ai gol dei due top Lukaku e Kvaratskhelia

Milan Napoli, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. della partita di Serie A per la squadra di Antonio Conte con quella che è la 10a uscita ufficiale di campionato. Si giocherà contro il Milan di Paulo

"La nostra missione è chiara: bisogna lottare per lo Scudetto. Non sarà decisiva col Napoli, ma vogliamo fare una buona partita. Leao fuori? Semplice scelta dell'allenatore, penso sia meglio iniziare ..."

Serie A, Milan-Napoli in diretta live su AreaNapoli.it: formazioni ufficiali e risultato aggiornato della 10° giornata degli azzurri.