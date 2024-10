Ilrestodelcarlino.it - Video choc in terza media. Distrugge un libro in classe e inneggia al nazifascismo

(Di martedì 29 ottobre 2024)alvandalizzando unindopo essere salito sul banco mentre alcuni compagni lo filmano con i telefonini: raffica di provvedimenti disciplinari in una scuoladi Ancona. Una serie di comportamenti assolutamente censurabili, sia sotto il profilo etico e storico che su quello regolamentare, sfociati in provvedimenti disciplinari decisi dalla dirigenza scolastica. Il protagonista della scena immortalata nel, studente di, stando a quanto siamo riusciti a ricostruire, sarebbe stato punito con una sospensione di un giorno, mentre le cose sarebbero andate decisamente peggio a chi ha fatto quelle riprese e chi, successivamente, ha postato quelsui social: per loro la sospensione è di una settimana, sanzioni che andranno a influire sul voto in condotta.