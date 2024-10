Lortica.it - Uomo cade da un ulivo a Pergine Valdarno: interviene l’elisoccorso

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nel primo pomeriggio di oggi, alle ore 14:41, è scattato l’allarme al 118 della ASL Toscana Sud Est (TSE) per un incidente avvenuto nella località Cavi, a. Undi 69 anni è caduto da unriportando ferite che hanno richiesto l’intervento del. Il ferito è stato prontamente soccorso dal personale medico sul posto, con l’ambulanza infermierizzata proveniente da Lucignano. Dopo una prima valutazione, l’è stato trasportato in codice 2, ossia con condizioni di media gravità, a Siena grazie all’intervento delPegaso 2. L’incidente richiama l’attenzione sull’importanza della sicurezza durante le attività agricole, specialmente nei mesi della raccolta delle olive, un periodo in cui sono frequenti le cadute dagli alberi o dalle scale.