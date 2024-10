Ilgiorno.it - Una scultura sulla tomba di Sofia: "L’unico regalo che possiamo farti"

(Di martedì 29 ottobre 2024) "Una farfalla vive poco, ma muore volando". È questa la dedica cheha ricevuto dai suoi genitori. A poco più di un anno dal suo omicidio, la famiglia Castelli ha voluto regalare unache è stata posizionatadella 20enne, uccisa il 27 luglio 2023 dal suo ex fidanzato Zakaria Atqaoui, che aveva aspettato fino all’alba che tornasse dalla discoteca con un’amica, per poi accoltellarla nel sonno. Oltre alla frase incisa in corsivo azzurro, compare anche una grande farfalla. "che ho potuto", le dice la madre Daniela. "Il sogno di una mamma: aiutare i figli a realizzare i loro sogni, risparmiare anche quando é difficile, perché quando saranno grandi avranno bisogno di un aiuto - ha scritto su Facebook -. Come ti avrei aiutata: un viaggio speciale, una macchina nuova, l’anticipo per una casa, l’abito da sposa. Non lo saprò mai".