Una piccola palermitana di 10 anni in finale al contest Edm, sul palco porta "Diva" de La Rappresentante di Lista (Di martedì 29 ottobre 2024) La piccola Simona Forte, 10 anni di Palermo, parteciperà il prossimo 3 novembre come finaLista al contest Edm all'Arena streaming di Roma con il brano de La Rappresentante di Lista "Diva".Simona ha raggiunto questo traguardo classificandosi prima nella categoria 7-13 anni al "Tour italian Palermotoday.it - Una piccola palermitana di 10 anni in finale al contest Edm, sul palco porta "Diva" de La Rappresentante di Lista Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) LaSimona Forte, 10di Palermo, parteciperà il prossimo 3 novembre come finaalEdm all'Arena streaming di Roma con il brano de Ladi".Simona ha raggiunto questo traguardo classificandosi prima nella categoria 7-13al "Tour italian

