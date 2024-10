Quotidiano.net - Un valzer inedito di Chopin

(Di martedì 29 ottobre 2024) Sensazionale scoperta alla Morgan Library and Museum di New York: un manoscritto sconosciuto diè stato ritrovato per caso tra alcuni cimeli in una cassaforte. A fare la scoperta il curatore musicale Robinson McClellan. Mentre rovistava tra diversi oggetti, McClellan ha notato un manoscritto rovinato con un nome peculiare in alto,. Immediatamente ha scattato una foto e l’ha inviata a Jeffrey Kallberg, studioso del compositore polacco alla University of Pennsylvania. "Sono rimasto scioccato – ha detto Kallberg – sapevo di non averlo mai visto prima". Dopo un’accurata analisi, la Morgan Library ha concluso che si tratta di unsconosciuto di, una scoperta unica in oltre mezzo secolo. Il manoscritto è datato tra il 1830 e 1835, all’epoca il compositore era ventenne.