Torino il sindaco | Nessun contatto con Red Bull Stadio? Valuteremo le varie ipotesi

(Di martedì 29 ottobre 2024) “La notizia è stata smentita dal presidente Cairo addirittura con una pec. Noi non abbiamo avuto assolutamente alcuna interlocuzione con la Red“. Così ildi, Stefano Lo Russo, rispondendo alla domanda di un cittadino sull’indiscrezione riguardante un presuntotra la società granata e l’azienda austriaca per l’acquisto del Toro. Il primo cittadino è poi stato interpellato anche sulla questione: “Le nostre interlocuzioni sono con il, con l’attuale dirigenza, col presidente Cairo, interlocuzioni estremamente positive sia come clima che come contenuto”. Lo Russo ha poi ricordato il contratto di concessione d’uso del Grandein scadenza nel 2025, e che “ci sono diverse, dall’eventuale rinnovo o, qualora arrivasse una proposta del, come abbiamo sempre detto, saremmo molto contenti di esaminarla.