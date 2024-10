Liberoquotidiano.it - Spioni choc: così piazzavano le cimici. Renzi parte civile

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Aumenta ancora il numero di indagati nella maxi inchiesta di Milano su hackeraggi e dossieraggi. Iscritto nel registro degli indagati anche Pierfrancesco Barletta, vice presidente di Sea e numero due degli aeroporti milanesi, per l'ipotesi di accesso abusivo a sistema informatico. Emergono anche nuovi dettagli sulle metodologie di spionaggio: travestiti da "manutentori", piazzando"in posti dimenticati da Dio", i membri della banda degli hacker di via Pattari installavano microspie o software nei dispositivi delle aziende o negli uffici. Il caso scuote anche la politica: mentre l'ex premier Matteosi dice pronto a costituirsi, sia Conte che il Pd chiedono che Giorgia Meloni riferisca con urgenza in Parlamento.