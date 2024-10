Sequestrati fucili, cartucce e richiami vietati per specie protette (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Corpo di Polizia Metropolitana di Napoli ha condotto un'operazione questa mattina ad Acerra, località Sannereto, che ha portato al sequestro di armi, munizioni e al deferimento all’Autorità Giudiziaria di tre bracconieri. Nel corso dell'operazione sono stati Sequestrati: tre fucili, 984 Napolitoday.it - Sequestrati fucili, cartucce e richiami vietati per specie protette Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Corpo di Polizia Metropolitana di Napoli ha condotto un'operazione questa mattina ad Acerra, località Sannereto, che ha portato al sequestro di armi, munizioni e al deferimento all’Autorità Giudiziaria di tre bracconieri. Nel corso dell'operazione sono stati: tre, 984

Tredici persone sono state denunciate, alla procura, per esercizio di caccia con mezzi non consentiti, porto abusivo di armi e attività venatoria in periodo non consentito. Sequestrati anche 8 fucili e due cinghiali morti che verranno messi a ...

Operazione della polizia metropolitana ad Acerra: sequestrati fucili, cartucce e richiami vietati per specie protette, denunciate 3 persone ...

I carabinieri forestali di Napoli ha intensificato i controlli sull’attività venatoria nella provincia di Napoli, rilevando diverse irregolarità. In particolare, i militari del nucleo di Pozzuoli, sup ...

Attività venatorie fuorilegge: denunciate quattro persone nel napoletano. È il risultato di una serie di controlli effettuati dai carabinieri ...

