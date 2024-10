Sciopero trasporto pubblico locale 8 novembre, sindacati: “Senza fasce garanzia è regolare” (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lo Sciopero nazionale del Tpl, di 24 ore e Senza fasce di garanzia, proclamato dai sindacati per venerdì 8 novembre 2024, "è nelle regole, c'è un accordo di settore specifico". Lo sottolineano i sindacati in occasione della conferenza stampa indetta in vista della protesta del trasporto pubblico locale, ricordando anche che uno Sciopero L'articolo Sciopero trasporto pubblico locale 8 novembre, sindacati: “Senza fasce garanzia è regolare” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lonazionale del Tpl, di 24 ore edi, proclamato daiper venerdì 82024, "è nelle regole, c'è un accordo di settore specifico". Lo sottolineano iin occasione della conferenza stampa indetta in vista della protesta del, ricordando anche che unoL'articolo: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Per venerdì 8 novembre è stato indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale

Per venerdì 8 novembre i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale, per chiedere il rinnovo del co ...

La modalità (24 ore e senza fasce di garanzia), spiegano i sindacati, per legge può essere utilizzata una volta per ogni vertenza sul rinnovo del contratto ...

Sarà un venerdì nero quello dell’8 novembre per chi si sposta con il servizio di trasporto pubblico locale. Quel giorno è previsto uno sciopero nazionale della durata di 24 ore, senza il rispetto ...

Ancora uno sciopero del trasporto pubblico locale proclamato per l'8 novembre a livello nazionale. Uno stop che si preannuncia radicale, perché sarà per 24 ore senza fasce di garanzia, per volontà del ...