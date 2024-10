Ilfattoquotidiano.it - Scaroni furioso sul rinvio di Bologna-Milan attacca il sindaco Lepore: “Non abbiamo intenzione di rimanere inerti”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il giorno dell’ufficialità dell’aveva definita una decisione “incomprensibile” al termine del CdA d’urgenza organizzato dalla Lega ao, ora per il presidente delPaolola scelta deldidi non aver voluto disputare la nona giornata di Serie A – dello scorso 26 ottobre – tra le squadre di Italiano e Fonseca è “ingiusta e immotivata“. A margine dell’assemblea degli azionisti, il presidente rossonero è tornato così sul match non giocato (e rinviato a data da destinarsi a causa del maltempo che ha colpito negli ultimi giorni l’Emilia Romagna): “Io sonoperché è stata presa daldiuna decisione incomprensibile, ingiusta, immotivata, non tanto sul fatto della chiusura dello stadio in presenza di un’alluvione. Questo lo capisco bene.