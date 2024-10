Lanotiziagiornale.it - Scandalo dossieraggi, Pazzali non si dimette da Fondazione Fiera. E Fontana si dice “stupito” ma poi lo difende

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nonostante sia indagato perché proprietario della società di investigazione Equalize, che, per la procura di Milano, sarebbe stata per anni protagonista di un “gigantesco mercato di informazioni personali” e riservate acquisite il modo illecito da banche dati strategiche, Enriconon ha alcuna intenzione dirsi da presidente delladi Milano. Ieri, infatti, si è presentato davanti al Comitato esecutivo dellaper tentare di spiegare quella sua attività parallela, che per la Dia riuniva ex appartenenti o appartenenti a polizia e Gdf, tecnici informatici e hacker i quali, tramite accessi abusivi a banche dati riservate, carpivano informazioni poi rivendute a clienti del mondo dell’imprenditoria, non solo per fini “aziendali”, ma anche familiari.