San Giuliano, donna precipita dal terzo piano e muore. I passanti danno l'allarme

(Di martedì 29 ottobre 2024) SanMilanese (Milano), 29 ottobre 2024 – Tragedia in via Sanremo 5 a SanMilanese. Questa mattina intorno alle 9 unadi 60 anni èta da un'abitazione aldi un condominio ed è morta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno chiuso la strada al traffico e stanno indagando sull'accaduto. Sono stati iad allertare il 118 intervenuto poco dopo con l'elicottero e i soccorritori che hanno trovato lagià morta. L’ipotesi più probabile resta quella di un gesto volontario. Notizia in aggiornamento