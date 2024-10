Salvo Toscano presenta "L'ultimo presagio", la nuova avventura dei Fratelli Corsaro (Di martedì 29 ottobre 2024) Palermo, è un tardo pomeriggio di dicembre. L'avvocato Roberto Corsaro sta per lasciare il suo studio, quando qualcuno scampanella con insistenza alla porta. È un'anziana che, visibilmente agitata, pone al legale un quesito bizzarro: Se mio figlio mi uccidesse, potrebbe ereditare i miei soldi Palermotoday.it - Salvo Toscano presenta "L'ultimo presagio", la nuova avventura dei Fratelli Corsaro Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Palermo, è un tardo pomeriggio di dicembre. L'avvocato Robertosta per lasciare il suo studio, quando qualcuno scampanella con insistenza alla porta. È un'anziana che, visibilmente agitata, pone al legale un quesito bizzarro: Se mio figlio mi uccidesse, potrebbe ereditare i miei soldi

''L'ultimo presagio. Una nuova indagine dei fratelli Corsaro'' di Salvo Toscano

La nuova avventura dei Fratelli Corsaro: Salvo Toscano presenta ''L'ultimo presagio'' da Mondadori Flaccovio a Palermo.

La corsa contro il tempo di Roberto per salvare Fabrizio: l’ultima indagine de “I fratelli Corsaro”

Salvo Toscano è venuto spesso a trovarci sul set e ci ha trasmesso l’entusiasmo e l’emozione di vedere “incarnati” i suoi personaggi nei nostri attori». Il cast di I fratelli Corsaro: personaggi e ...

Salvo Toscano, il papà letterario de “I fratelli Corsaro” si racconta: «E’ come se si fosse chiuso un cerchio»

Ma loro, “I fratelli Corsaro”, un bel giorno si sono ripresentati: “Ora vogliamo vivere”.Già volto del Tgr Sicilia, Salvo Toscano esordisce ... uscito nel 2005 ma l’avevo scritto ...

