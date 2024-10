Ilfattoquotidiano.it - Rodri vince il Pallone d’Oro 2024: un fuoriclasse che ha scelto di essere normale

(Di martedì 29 ottobre 2024) La vera cosa eccezionale è unche hadi: niente social, niente tatuaggi, niente “creste”, fidanzato e fedele a una ragazza (Laura) incontrata all’Università, la laurea in Business Administration and Management.go Hernàndez Cascante, detto, dal 2018 centrocampista di lotta e di governo del Manchester City, una sfilza di titoli tra club e nazionale, nato a Madrid il 22 giugno 1996, giorno in cui Spagna e Inghilterra si affrontavano a Wembley nei quarti dell’europeo – quando si dice il destino -, non è solo il: è anche un ritorno sulla terra in un mondo che vive, da tempo, in un’altra galassia., reduce da un gravissimo incidente al ginocchio destro avvenuto il 22 settembre in City-Arsenal, è salito sul palco con le stampelle.