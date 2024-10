Ilrestodelcarlino.it - Rimini in rosa tra le grandi. Ragazze da Promozione

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Anche ilha la sua squadra femminile. E partecipa al campionato di. Non solo giovanili in, quindi, da questa stagione per il club di Piazzale del Popolo. "La nostra prima squadra femminile – racconta il vice presidente del, Angelo Sanapo – è stata messa in cantiere lo scorso anno, appena siamo arrivati, ed è diventata subito realtà. Grazie al lavoro di Sebastiano Franco e dei suoi collaboratori, siamo riusciti a coinvolgere un numero importante di". Il campionato è già scattato da qualche settimana. "Riprendiamo il discorso che avevamo iniziato quando è stato costituito per la prima volta ilfemminile – spiega il responsabile Sebastiano Franco – progetto avviato inizialmente solo con le squadre Under 15 e Under 13 e man mano, nel corso di questi ultimi due anni, siamo cresciuti creando l’Under 17 e da quest’anno anche la prima squadra.