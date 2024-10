RegionaliBucci Sarò il sindaco dei liguri al servizio dei cittadini

Regionali,Bucci “Sarò il sindaco dei liguri al servizio dei cittadini” (Di martedì 29 ottobre 2024) GENOVA (ITALPRESS) – “Io voglio essere il sindaco della liguria. Significa essere al servizio dei cittadini”. Così il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in liguria, Marco Bucci, a margine del punto stampa dopo la vittoria alle urne. xa8/mgg/ Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Regionali,Bucci “Sarò il sindaco dei liguri al servizio dei cittadini” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 29 ottobre 2024) GENOVA (ITALPRESS) – “Io voglio essere ildellaa. Significa essere aldei”. Così il candidato del centrodestra alle elezioni regionali ina, Marco Bucci, a margine del punto stampa dopo la vittoria alle urne. xa8/mgg/ Unlimited News - Notizie dal mondo

